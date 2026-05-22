Ясикевичус: Олимпиакос беше Олимпиакос, но Фенер не беше Фенер

Евролигата ще има нов шампион през сезон 2025/26, след като действащият носител на трофея Фенербахче отпадна на полуфиналите на Финалната четворка след поражение с 61:79 от Олимпиакос.

След края на срещата старши треньорът на турския гранд Шарунас Ясикевичус не скри разочарованието си от представянето на своя тим и призна превъзходството на съперника.

„Не бяхме на обичайното си ниво. Това си личеше от километри. Олимпиакос беше Олимпиакос, а Фенер не беше Фенер“, заяви литовският специалист.

Според Ясикевичус неговият отбор е пропуснал няколко възможности да се върне в мача, като е допускал твърде много грешки в ключови моменти.

„Всеки път, когато се виждаше някаква светлина в тунела, ние подарявахме лесни точки. Мисля, че намалихме изоставането до девет или седем точки два-три пъти, но веднага след това допускаме леки кошове и отново губим инерцията“, коментира наставникът на Фенербахче.

Той отдаде заслуженото на състава от Пирея, който контролираше двубоя през по-голямата част от времето и не позволи на шампионите да намерят своя ритъм.

„Поздравления за Олимпиакос. Те бяха много по-добрият отбор тази вечер“, завърши Ясикевичус.

Така Фенербахче няма да успее да защити титлата си, а Олимпиакос продължава към големия финал с надеждата да се завърне на европейския връх.

Снимки: Imago