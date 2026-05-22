Томас Уолкъп: Само Олимпиакос може да победи Олимпиакос

Баскетболистът на Олимпиакос Томас Уолкъп подчерта, че победата над Фенербахче е дошла след сериозна битка, въпреки убедителния резултат на таблото. Гардът на гръцкия гранд призна, че отборът е трябвало да положи огромни усилия, за да стигне до успеха, като отличи физическото ниво и концентрацията на тима във всяка ситуация на паркета.

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Според Уолкъп ключът към доброто представяне е бил защитата, но той побърза да напомни, че работата все още не е свършена. Баскетболистът заяви, че Олимпиакос остава напълно фокусиран върху следващия мач и целта е отборът да завърши започнатото още в неделя. На въпрос кой може да победи настоящия състав на Олимпиакос, Уолкъп отговори уверено и лаконично: „Само Олимпиакос.“