Фурние: Феновете са по-готови за битка от нас

Еван Фурние коментира в типичния си директен стил силното представяне на Олимпиакос и очакванията около отбора след впечатляващи мач срещу Фенербахче. Запитан кой би могъл да победи тима в момента, Фурние отговори кратко и категорично - следващия съперник.

Фокусът от изказването му обаче падна най-вече върху отношенията с феновете и специалната атмосфера, която се създава около отбора. Французинът подчерта, че се чувства отлично и изрази уважение към привържениците, като отбеляза, че те са изключително ангажирани и готови да подкрепят тима във всеки момент. Фурние похвали привържениците на Олимпиакос за невероятната им подкрепа по време на мача и заяви увереност, че в следващата среща те ще бъдат дори още по-емоционални и отдадени.