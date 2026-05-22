Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

В събота вечер Барселона ще сложи край на сезона, в който спечели титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания. Шампионът гостува на Валенсия в мач от последния кръг, след което играчите излизат в почивка. Сред героите на кампанията е треньорът Ханзи Флик. Новината от деня в клуба е, че помощник треньорът Тиаго Алкантара напуска. Ето какво заяви Флик на редовната си пресконференция:

Как подхождате към двубоя срещу Валенсия? Ще следите ли какво се случва в Осло (там е финалът в женската ШЛ между Барса и Лион - бел.ред.)?

Това е нашият план. Пожелаваме всичко най-добро на момичетата, те направиха фантастичен сезон и им стискаме палци. А ние искаме да си свършим работата — хубав начин да завършим с победа и точно това искаме да направим.

Вие, подобно на Жоан Лапорта, смятате ли, че всичко се е развило по-добре от очакваното?

Това е фантастичен период с пет трофея, но сме гладни да печелим още. Така мислим. Винаги трябва да подобряваш отбора и сме фокусирани върху това. Важно е за бъдещето на отбора и клуба и точно това ще правим. Ангажиментът ни да печелим трофеи е на 100%. Всички мечтаем да спечелим Шампионската лига и всички работим за това. Не е лесно, но това е голямата ни цел.

Как върви подновяването на договора на Феран Торес?

Не говорим за бъдещето му. Остава му още една година, има време. Ще се говори по-късно. Това, което виждам, е, че свърши страхотна работа през последните седмици и отношението му беше позитивно. Представянето му беше добро.

Освен Левандовски, някой друг каза ли ви, че ще напусне клуба?

Не, няма никой друг.

Окончателна ли е раздялата с Тиаго Алкантара?

Говорих за това с щаба. Отношенията ми с него — когато беше втори треньор в Байерн, а после аз бях повишен… проведох разговор с него, който не беше лесен. Променихме философията, но неговият манталитет и отношение бяха невероятни. Ценя работата си с него. Той е невероятен, помогна ми като асистент през тези две години. Винаги можех да разговарям с него. Ще ми липсва. Но той има свои собствени планове. Надявам се някой ден да се върне към тази сфера. Да имаш хора като него е нещо хубаво.

Как е Жул Кунде?

Той имаше малък проблем. Всички искат да играят на Световното първенство и имаме всички на разположение. Грижим се за него. Ще управляваме ситуацията и ще премине лечение. Ще работи с щаба. Развива се добре.

Очаквахте ли повече признание от страна на Реал Мадрид?

Казвал съм го много пъти — фокусирам се само върху моя отбор и клуб. Имам много работа за вършене и останалото не ме интересува. Този сезон беше труден, а следващият ще бъде още по-труден. Трябва да сме готови и да работим.

Можете ли да изравните Кройф Гуардиола с по три поредни титли в Ла Лига?

На сто процента съм мотивиран да спечеля третата. Трябва да играем най-добрия си футбол, това е голямата цел. Ще дадем всичко, за да я постигнем. И други клубове ще искат да спечелят Ла Лига, но това е нашата цел.

Кой беше ключовият момент за спечелването на титлата?

Аз съм позитивен човек, но когато вкарахме втория гол срещу Реал Мадрид (10 май), се убедих, че сме спечелили Ла Лига. Срещу Хетафе като гост… беше трудно. Манталитетът на отбора в този мач ме впечатли. Тогава видях, че ще спечелим титлата.

Как е психически Фермин Лопес (пропуска СП заради травма)?

Много е тежко. Той направи изключителен сезон. Боли го него, боли ни и нас. Очаквахме да играе на Световното, това е мечтата на всеки футболист. Но животът е такъв. Трябва да продължи да работи. Подкрепяме го и съм сигурен, че ще се върне по-силен.

Виждате ли се като Гуардиола на Сити, но в Барса?

Аз тук 10 години? Не мисля. На 70 години… няма да е добре да съм тук. Пеп е невероятен — 10 години на такова ниво. Пеп е най-добрият треньор в света. Доказва го година след година… дори когато нещата не вървяха добре, той умееше да управлява ситуацията. Винаги намира решение, за да подобри нещата, вижда се по трофеите, които е спечелил. Изключителен е. Пожелавам му да си почине, но се надявам да се върне, защото е млад.