  Легендата Подолски иска да купи отбора на българин в Полша

  20 май 2026 | 19:09
Бившият германски национал Лукас Подолски иска да придобие 100 процента от акциите на полския футболен клуб Гурник Забже, за който той играе. 40-годишният нападател, който спечели световната титла с Германия през 2014 година, се срещна с министър-председателя на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст, който е на посещение в полския град Катовице. При разговорите между двамата Подолски е заявил, че е отправил запитване към градските власти в Забже за закупуване на 100 процента от акциите на Гурник, който е общинска собственост. Според самия Подолски, който вече има дял в клуба, отговор на неговото запитване трябва да има в следващите дни. "Според мен общинските власти трябва да се занимават с други неща: да строят детски площадки, да оправят инфраструктурата, а не да се занимават с ръководенето на футолен отбор. Преди клубът да се озове в нечии чужди ръце, бих искал да бъде в сигурни ръце", каза Подолски.

Футболистът заяви още, че не гледа на себе си като на класически инвеститор, като "един от феновете, който говори с тях". "Футболът винаги е принадлежал на феновете. Затова искам да помогна за развитието на клуба", добави той. Подолски е роден в Полша, но като дете заминава за Германия със семейството си. Той се присъедини към Гурник през 2021 година. В кариерата си той е играл за тимове като Кьолн, Байерн Мюнхен, Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе и Анталияспор. През този сезон Гурник спечели Купата на Полша за пръв път в историята си и ще участва в европейските клубни турнири през следващия сезон. Част от състава е и българският нападател Борислав Рупанов.

