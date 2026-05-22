  3. Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

  • 22 май 2026 | 16:52
Министърът на спорта Марина Ферари осъди инцидентите в Париж, свързани с феновете на Ница, които са се случили преди финала за Купата на Франция с Ланс на "Стад дьо Франс", предаде АФП. "Това е срам за лицето на футбола и за феновете", заяви тя, като бе категорична, че ще бъдат взети строги мерки срещу нарушителите.  Шестдесет и пет души са били арестувани във френската столица, като след сблъсъците има шестима ранени, единият от които тежко.

"Скандализирана съм от насилието и инцидентите през нощта с феновете на Ница", заяви Ферари в декларация, разпространена чрез медиите. "Това е срам за футбола и за феновете в момент, в който турнирът, който обединява толкова французи, трябва да бъде пример за радост и обединение няколко седмици преди началото на Световното първенство", добави министърът. Според префектурата стотина привърженици на Ница са се събрали в 22:30 часа местно време в X район в източната част на Париж, "за да търсят конфликти". Те са тръгнали по канала Сен-Мартен, където е настанал голям бой на кей Валми, който за момента е поради неизвестен мотив.  

