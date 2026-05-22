Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

Министърът на спорта Марина Ферари осъди инцидентите в Париж, свързани с феновете на Ница, които са се случили преди финала за Купата на Франция с Ланс на "Стад дьо Франс", предаде АФП. "Това е срам за лицето на футбола и за феновете", заяви тя, като бе категорична, че ще бъдат взети строги мерки срещу нарушителите. Шестдесет и пет души са били арестувани във френската столица, като след сблъсъците има шестима ранени, единият от които тежко.

Ница ще играе пред празни трибуни реванша от плейофите за оцеляване

"Скандализирана съм от насилието и инцидентите през нощта с феновете на Ница", заяви Ферари в декларация, разпространена чрез медиите. "Това е срам за футбола и за феновете в момент, в който турнирът, който обединява толкова французи, трябва да бъде пример за радост и обединение няколко седмици преди началото на Световното първенство", добави министърът. Според префектурата стотина привърженици на Ница са се събрали в 22:30 часа местно време в X район в източната част на Париж, "за да търсят конфликти". Те са тръгнали по канала Сен-Мартен, където е настанал голям бой на кей Валми, който за момента е поради неизвестен мотив.

Снимки: Imago