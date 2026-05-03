Подолски намекна за отказване от футбола след спечелването на Купата на Полша с Гурник (Забже)

Лукас Подолски вероятно ще приключи кариерата си като футболист, след като спечели купата на Полша за първи път с Гурник (Забже). "Миньорите" победиха Ракув с 2:0 пред 50 000 зрители във Варшава във финала в събота вечерта. В срещата участие не взе бившият играч на Левски Борислав Рупанов.
"Планът е да прекратя, но може би все пак ще има изненада, ако оставя вратата отворена", каза роденият в Полша бивши германски национал пред репортери.
40-годишният Подолски спечели титлата с Бундестима на Мондиал 2014 в Бразилия.
"Понякога семейството ми е на второ място и искам да променя курса малко", каза още бившият играч на Кьолн, Байерн (Мюнхен) и Арсенал.
Лукас Подолски не беше включен в игра до 89-ата минута на финалния двубой. Това беше първи триумф на Гурник за купата на страната в последните 54 години. Отборът от Забже има вече седем трофея в турнира.