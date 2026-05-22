Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

Срещу Барселона е подадена жалба пред испанската прокуратура за борба с корупцията във връзка със спонсорския договор, сключен с правителството на Демократична република Конго в средата на 2025 г. Жалбата е регистрирана на 5 май и в нея се настоява за разследване на ръководството на Барса и на министъра на спорта на централноафриканската страна Дидие Будимбу за предполагаеми престъпления като пране на пари, злоупотреба със служебно положение и присвояване на публични средства.

Инициативата за жалбата идва от конгоански граждани, пребиваващи в Испания, и е координирана с друго действие, предприето във връзка със спонсорството, което самото ДР Конго подписа с Монако. По този случай вече е заведено дело в съда на княжеството от 6 март.

В документа се твърди, че спонсорското споразумение между каталунския клуб и конгоанското правителство нарушава испанското наказателно законодателство. Сега прокуратурата трябва да реши дали да прекрати производството, или да го приеме за разглеждане.

Споразумението, което е обект на подозрение, датира от сезон 2024-25, когато Барселона добави лозунга „Visit Kongo Central“ на тренировъчните си екипи. Договорът, подписан с Министерството на туризма на ДР Конго, не е публикуван с финансовите си параметри, но жалбата е насочена пряко към управлението на публични средства от страна на Дидие Будимбу. Прокуратурата сега анализира дали има данни за пране на пари при получаването на тези средства от клуба. Със споразумението, подписано с конгоанското правителство за срок от четири сезона – до юни 2029 г., Барса си осигури приход между 40 и 44 милиона евро, които да бъдат разпределени през четирите сезона.

В замяна спонсорството предвижда играчите от първия отбор да носят името на ДР Конго на гърба на тренировъчната си фланелка, както и да бъде създаден „Дом на ДРК“ на стадион „Камп Ноу“.

Жалбоподателите определят разхода като отклоняване на публични ресурси, които би трябвало да бъдат насочени към здравеопазване или образование. Министър Будимбу защитава операцията като инвестиция в насърчаване на туризма, но опозицията в страната му я смята за разхищение.