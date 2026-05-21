В Англия наказаха рефер след скандално признат гол

  • 21 май 2026 | 14:32
Реферът Майкъл Солсбъри е бил наказан от съдийската комисия на Премиър лийг и няма да има възможност да ръководи двубой в последния кръг на Премиър лийг, информират английските медии. Съдията заформи сериозен скандал през уикенда, когато зачете попадение на Манчестър Юнайтед във вратата на Нотингам Форест след очевидна игра с ръка на Брайън Мбемо.

Солсбъри дори бе повикан от ВАР, след като първоначалното му решение бе да признае гола, но въпреки прегледа на монитор не се разколеба и отново зачете гола. “Червените дяволи” спечелиха двубоя с 3:2, а впоследствие шефът на съдийската комисия Хауърд Уеб призна, че решението на рефера е било грешно. Той дори се е свързал с представители на двата клуба, за да ги информира и да се извини за ситуацията.

Снимки: Gettyimages

