В Англия наказаха рефер след скандално признат гол

Реферът Майкъл Солсбъри е бил наказан от съдийската комисия на Премиър лийг и няма да има възможност да ръководи двубой в последния кръг на Премиър лийг, информират английските медии. Съдията заформи сериозен скандал през уикенда, когато зачете попадение на Манчестър Юнайтед във вратата на Нотингам Форест след очевидна игра с ръка на Брайън Мбемо.

Хауърд Уеб признал грешката със зачетения гол на Куня

Солсбъри дори бе повикан от ВАР, след като първоначалното му решение бе да признае гола, но въпреки прегледа на монитор не се разколеба и отново зачете гола. “Червените дяволи” спечелиха двубоя с 3:2, а впоследствие шефът на съдийската комисия Хауърд Уеб призна, че решението на рефера е било грешно. Той дори се е свързал с представители на двата клуба, за да ги информира и да се извини за ситуацията.

Перейра: Мисля, че е крайно време за среща, на която от Премиър лийг да обяснят кога играта с ръка е нарушение

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages