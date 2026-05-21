Христо Бонев: Показахме за пореден път, че Локомотив е вечен

  • 21 май 2026 | 15:51
Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев направи емоционално обръщение към черно-бялата общност след финала за Купата на България. Момчетата на треньора Душан Косич оставиха силите си и сърцата си на терена, но загубиха нещастно след лотарията дузпите с 3:4.

"Скъпи приятели!

На първо място искам да изкажа възхищението и преклонението си пред всички черно-бели сърца, които показаха какво е Локомотив в сряда вечер на стадион Васил Левски. Поклон пред момичетата и момчетата на трибуните. Поклон пред треньора Душан Косич и футболистите.

Болката от загубения финал наистина е огромна. В един момент докосвахме трофея, но съдбата бе решила друго. 

Въпреки това, аз съм убеден, че Локомотив спечели много в тази сряда вечер на 20 май 2026 година. Ние показахме на България, че сме единни и по-силни отвсякога. Показахме, че имаме това, за което други само могат да мечтаят. Показахме, че Локомотив е любов и тя не се купува с пари. Защото истинските неща са безценни.

Специално искам да изразя подкрепата си към нашия капитан Димитър Илиев. До болка ми е известно какво изпита Митко, тъй като аз изпитах същото в един съдбовен мач на националния отбор. Знам много добре този път от Осанна до Разпни го.

И тук ще кажа, че който опита да хвърли кал върху Митко, няма място в нашата общност. Ние локомотивците не сме разглезени от големи успехи. Ние сме такава здрава общност, защото сме калени в битки, загуби и възкресения. Затова сме Локомотив. Локомотив на Пловдив. Димитър Илиев е дал толкова много на черно-бялата идея и една пропусната дузпа, макар и на финал не бива да обезличава огромния му принос за нашата общност.

В заключение ще припомня един призив.

Горе сърцата! 

Този призив е връщал в строя римските легиони, когато са губили битка. И те са се връщали по-силни, за да спечелят войната.

Убеден съм, че добрите дни за Локомотив са пред нас!
Ваш: Христо Бонев

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

