От "Лаута": Излизаме срещу отбора, фенове и собственици, на които "им стига тази награда за Локомотив да няма награда"

Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи апел към "черно-белите" привърженици. Този път реакцията от "Лаута" е свързана с предстоящото дерби на Пловдив срещу Ботев. Рекордното 5-о издание на този сблъсък в рамките на настоящия сезон е в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".

"Приятели,

В понеделник имаме страхотна възможност да благодарим за мъжката игра на футболистите и треньора. Излизаме срещу отбора, фенове и собственици, на които “им стига тази награда за Локомотив да няма награда".

Многократно доказахме, че любовта ни не може да бъде пречупена от чуждата омраза!

Един град, два различни свята!

Бъди на стадиона, бъди до Локомотив!".