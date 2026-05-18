Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите

Айнтрахт (Франкфурт) уволни старши треньора Алберт Риера само три месеца и половина след неговото назначаване, обяви клубът от Бундеслигата. Решението дойде ден след равенство 2:2 срещу Щутгарт в последния кръг от сезона, което доведе до пропускане на участието в европейските турнири догодина. Последният път, когато тимът от не успя да се класира за евроучастие, беше през сезон 2020/21.
Риера пое поста през февруари. Под негово ръководство отборът записа четири победи, пет равенства и пет загуби, средно по 1,21 точки на мач. Айнтрахт завърши сезона на осмо място в Бундеслигата. Решението за раздяла обаче вероятно е повлияно не само от представянето на терена, но и някои противоречиви публични изказвания на наставника, както и обтегнатите отношения с някои играчи, според твърдения в медиите, пише агенция ДПА.През април треньорът заяви, че е наследил „най-лошия отбор в Европа“ в защита, след като бе назначен в началото на февруари. Сред други противоречиви ходове на Риера бе изборът да остави на пейката Марио Гьотце - голмайстор на финала на Световното първенство през 2014 година, точно преди официалното удължаване на договора на ветерана.
„След интензивни дискусии, съвместно стигнахме до решението да прекратим сътрудничеството си с незабавен ефект. След открит и честен анализ на спортното развитие, стигнахме до заключението, че искаме да поемем по различен път за следващия сезон“, заяви спортният директор Маркус Кроше за раздялата с испанеца.
В изявлението на клуба от Франкфурт самият Риера коментира: „Клубът и аз се съгласихме взаимно да прекратим сътрудничеството си. Като старши треньор поемам отговорност за спортните резултати и през целия този период единственият ми фокус беше да подобря тима и да постигна успех. Чувствах, че е мой дълг да защитя клуба и играчите, бих постъпил по същия начин отново по всяко време.“
