Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите

Айнтрахт (Франкфурт) уволни старши треньора Алберт Риера само три месеца и половина след неговото назначаване, обяви клубът от Бундеслигата. Решението дойде ден след равенство 2:2 срещу Щутгарт в последния кръг от сезона, което доведе до пропускане на участието в европейските турнири догодина. Последният път, когато тимът от не успя да се класира за евроучастие, беше през сезон 2020/21.

Риера пое поста през февруари. Под негово ръководство отборът записа четири победи, пет равенства и пет загуби, средно по 1,21 точки на мач. Айнтрахт завърши сезона на осмо място в Бундеслигата. Решението за раздяла обаче вероятно е повлияно не само от представянето на терена, но и някои противоречиви публични изказвания на наставника, както и обтегнатите отношения с някои играчи, според твърдения в медиите, пише агенция ДПА.През април треньорът заяви, че е наследил „най-лошия отбор в Европа“ в защита, след като бе назначен в началото на февруари. Сред други противоречиви ходове на Риера бе изборът да остави на пейката Марио Гьотце - голмайстор на финала на Световното първенство през 2014 година, точно преди официалното удължаване на договора на ветерана.

Eintracht Frankfurt and head coach Albert Riera, as well as assistant coaches Pablo Remon Arteta and Lorenzo Dolcetti, have mutually agreed to part ways with immediate effect.



— Eintracht Frankfurt (@eintrachtint) May 17, 2026

„След интензивни дискусии, съвместно стигнахме до решението да прекратим сътрудничеството си с незабавен ефект. След открит и честен анализ на спортното развитие, стигнахме до заключението, че искаме да поемем по различен път за следващия сезон“, заяви спортният директор Маркус Кроше за раздялата с испанеца.

В изявлението на клуба от Франкфурт самият Риера коментира: „Клубът и аз се съгласихме взаимно да прекратим сътрудничеството си. Като старши треньор поемам отговорност за спортните резултати и през целия този период единственият ми фокус беше да подобря тима и да постигна успех. Чувствах, че е мой дълг да защитя клуба и играчите, бих постъпил по същия начин отново по всяко време.“

