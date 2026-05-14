Дяков: Феновете на Левски и ЦСКА искат Лудогорец да приключи, но няма

Бившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков вярва, че "орлите" ще се завърнат по-силни през новия сезон и пред тях се задават още добри дни.

“Лудогорец не е това, не е този отбор, който трябва да изглежда. Познавайки собствениците и те няма да оставят така нещата. Не съм в Разград, но за нов отбор във Варна или да се вземе Черно море – това няма да се случи… Много бързо хората отписаха Лудогорец. Този тим тероризираше отборите по чисто футболен начин. И една година е на по-ниско ниво – и вече край! Ами, не! С години този клуб е показвал стабилност, поведение в Европа, малко отбори у нас могат да се похвалят с това", заяви бившият полузащитник на "орлите" пред bTV.

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

"Феновете на Левски и ЦСКА искат този съперник да приключи, но Лудогорец ще се върне по-силен. Говорим за 14 титли, третият най-успешен клуб в нашия футбол. Причините за спада са комплексни, но не може да се говори за пренасищане. При големите футболисти няма пренасищане, те искат винаги да са отгоре. Меси продължава да се бори за отличия, не се отказва. Много точки бяха загубени в Разград. Едно време отборите се молеха да си тръгнат с по-малко голове. Тази непревземаема крепост започна да се руши", добави носителят на десет шампионски титли със "зелените".

