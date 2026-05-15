Лудогорец пак поглежда към Бразилия

Лудогорец отново ще погледне към бразилски играчи за лятната си селекция. Разградчани ще получат помощ от бившия футболист на Славия и Беласица Джери Перейра, който помага по трансферите на свои сънародници у нас. В последните години "орлите" позагърбиха пазара на южноамериканската страна. През зимата единственият, който пристигна от нея, бе бившият играч на Лудогорец Руан Секо, който е под наем от Ботафого.

Испанци разпитват за звездата на Лудогорец

А малко преди това бе откупен Ерик Маркус от Васко да Гама, след като крилото дойде като преотстъпен през лятото на 2025-а. В началото на тази година дойде и друг бразилец - Винисиус Ногейра, но той бе привлечен от шведския Халмщад. До голяма степен селекцията на разградчани ще зависи и от това дали тимът ще успее да се класира за Лига на конференциите. При неучастие за първи път в евротурнирите, то клубът ще разпродаде голяма част от основните си играчи и ще трябва да направи солидна селекция, с която да се върне на върха у нас.

Дяков: Феновете на Левски и ЦСКА искат Лудогорец да приключи, но няма

Именно големите успехи на тима бяха свързани с привличането на бразилски играчи. Трайна следа в Разград оставиха Марселиньо, Игор Тиаго, Жуниор Кайсара, Сисиньо, Каули Оливейра, Натанаел и други.