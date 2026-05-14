Испанци разпитват за звездата на Лудогорец

Клуб от Ла Лига е отправил запитване до Лудогорец за каква сума може да придобие правата на плеймейкъра Петър Станич, съобщава "Тема Спорт". По време на кампанията много се пишеше за интерес към сърбина от Бетис и Севиля. Клубът, проявил реален интерес да има офанзивния играч в редиците си, обаче е друг.

Станич бе привлечен в началото на кампанията от разградчани. За него бяха платени 1.8 млн. евро на ТСЦ Бачка Топола. По-рано през трансферния прозорец се е считало, че той има сигурен трансфер в Севиля, но сделката пропада заради промени в спортно-техническия щаб на испанците.

В момента Станич е най-конвертируемият играч на Лудогорец. Нещо повече, той все още е голмайстор за сезона на Лига Европа със 7 попадения (б.а. – с толкова е и Игор Жезус от Нотингам). Ръководството на разградчани му е поставило цена от 10 милиона евро. Предстои да видим дали има клуб, който да ги извади за 24-годишния футболист.