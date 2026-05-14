Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Испанци разпитват за звездата на Лудогорец

Испанци разпитват за звездата на Лудогорец

  • 14 май 2026 | 10:26
  • 585
  • 3

Клуб от Ла Лига е отправил запитване до Лудогорец за каква сума може да придобие правата на плеймейкъра Петър Станич, съобщава "Тема Спорт". По време на кампанията много се пишеше за интерес към сърбина от Бетис и Севиля. Клубът, проявил реален интерес да има офанзивния играч в редиците си, обаче е друг.

Станич бе привлечен в началото на кампанията от разградчани. За него бяха платени 1.8 млн. евро на ТСЦ Бачка Топола. По-рано през трансферния прозорец се е считало, че той има сигурен трансфер в Севиля, но сделката пропада заради промени в спортно-техническия щаб на испанците.

Станич: Дали ще остана? Мисля за следващите три мача
Станич: Дали ще остана? Мисля за следващите три мача

В момента Станич е най-конвертируемият играч на Лудогорец. Нещо повече, той все още е голмайстор за сезона на Лига Европа със 7 попадения (б.а. – с толкова е и Игор Жезус от Нотингам). Ръководството на разградчани му е поставило цена от 10 милиона евро. Предстои да видим дали има клуб, който да ги извади за 24-годишния футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2718
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4043
  • 23
Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3217
  • 23
СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

  • 13 май 2026 | 23:42
  • 923
  • 0
Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

  • 13 май 2026 | 23:36
  • 801
  • 0
Бенковски победи в Аксаково

Бенковски победи в Аксаково

  • 13 май 2026 | 23:22
  • 671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3217
  • 23
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 2881
  • 10
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 3937
  • 2
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2718
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 775
  • 0
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4043
  • 23