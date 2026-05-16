Хьогмо: Не се доближихме до нивото, което искахме

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след загубата на своя тим от ЦСКА 1948. “Орлите” отстъпиха с 0:1 като гости.

“Не се доближихме до нивото, което искахме. Не изглеждахме добре физически, темпото ни бе бавно. За малко можехме да губим в резултата, след това се върнахме, имахме шансове да вкараме, но не бяхме достатъчно добри. Контролирахме топката в последните минути, дадохме трите точки по много разочароващ начин.

Имаме три мача в много кратък период, само за девет дни. Трябва да се възстановим, да сме готови за мача и да направим всичко възможно, за да спечелим.

Нека да видим. Знаем, че има финал за купата. Трябва да следим и него, това е най важното”, заяви Хьогмо.