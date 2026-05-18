Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

Луис Енрике говори след поражението на Пари Сен Жермен с 1:2 от Париж ФК в срещата от заключителния 34-и кръг на френската Лига 1. Енрике и компания водеха в резултата до 76-ата минута, а попадението, заради което загубиха, допуснаха, дойде чак в добавеното време, а това определено не се хареса на наставника. Също така Усман Дембеле бе заменен в хода на двубоя, но наставникът сподели, че това се е дължало по-скоро на други фактори, но не и на контузия, която да го извади от строя.

“Какво трябва да извлека от този мач? Нищо. Първото полувреме беше много слабо. Трудно е да се даде някаква положителна оценка за представянето на отбора. Без съмнение това е най-лошият мач, който съм виждал от нас през последните три години тук.

Може ли финалът да обясни това? Има много причини и оправдания. Но аз не обичам оправдания. Знам, че е трудно да се играят мачове като този. Но когато играеш за ПСЖ, трябва да покажеш, че си различен. Днес, според мен, беше лош мач и съм недоволен.

Мисля, че е просто умора. Това, което казваме днес, са само спекулации, но не мисля, че е нещо сериозно, а и все още остават две седмици до края на сезона”, каза Енрике.