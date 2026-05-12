Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори на пресконференция преди отложения мач на тима си срещу Ланс, който трябва да донесе петата поредна шампионска титла на отбора му. ПСЖ има шест точки преднина и 15 гола по-добра голова разлика, като може да триумфира дори и при малка загуба в своето гостуване, като шансът му за успех се оценява на 99,99%.

"Подчертаваме това, което направи Ланс през сезона. Никой в началото нямаше как да си представи това. За първи път, откакто съм тук, един отбор ни създаде толкова проблеми. Това беше голяма мотивация за нас, беше много трудно. Те показаха ниво. Заслужават да бъдат в Шампионската лига, поздравления", каза Енрике за съперника. Колегата му в Ланс Пиер Саж бе избран за най-добър треньор през сезона в Лига 1. "Поздравления за Саж за това, което постигна, и за начина, по който играе отборът му. Той заслужава да спечели този трофей. Невероятно е това, което направи", призна бившият треньор на Барселона и националния тим на Испания.

🚨 Luis Enrique: “This is the first time since I've been here that a team has given us so much trouble. Nobody imagined this at the start of the season”.



“Congrats to Lens and to Pierre Sage, he deserves to win the Ligue 1 best coach trophy. What he's done is incredible”. pic.twitter.com/Crw40ePK9e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

На пресконференцията стана ясно, че освен контузените Ашраф Хакими, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш и Уарен Заир-Емери, в групата за сблъсъка с Ланс не е и корейският национал Канг-Ин Лий.

Снимки: Imago