Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Тази титла дойде най-трудно

Луис Енрике: Тази титла дойде най-трудно

  • 14 май 2026 | 01:54
  • 109
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике похвали вратаря Матвей Сафонов след победата с 2:0 над Ланс, която осигури на парижани титлата в Лига 1. Испанският специалист коментира представянето на руския страж, който изигра ключова роля за успеха.

„Той беше великолепен. Ланс заслужаваше по-добър резултат, но такъв е футболът“, заяви Луис Енрике след мача.

ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент
ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

„Спомням си мача за Купата на Франция, който загубихме от Париж ФК. Имахме 80% от положенията, но загубихме. Днес се защитавахме добре. Доминирахме както в атака, така и в защита. Отборът показа нагласата, необходима за победа", подчерта испанецът.

На въпрос дали е изненадан от високото ниво на Сафонов, треньорът отговори категорично: „За вас е изненадващо, но не и за мен. Винаги съм казвал, че разполагам с трима вратари от най-високо ниво. Започнахме сезона с Люка Шевалие като титуляр, а след това го сменихме. Винаги се стремим да привличаме най-добрите играчи и можем да сменим дори вратаря. Трябва да си готов за това".

Луис Енрике също така коментира спечелването на шампионската титла, определяйки я като най-трудната от трите, завоювани от отбора под негово ръководство.

„Да. Това е най-приятната и най-трудната от трите титли, които спечелихме. Ланс свърши фантастична работа. Гледах всеки мач, който спечелиха този сезон. Не ни беше лесно“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

  • 14 май 2026 | 00:41
  • 309
  • 0
Барса развали победната си серия, Алавес изплува над чертата

Барса развали победната си серия, Алавес изплува над чертата

  • 14 май 2026 | 00:23
  • 6851
  • 6
ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

  • 14 май 2026 | 00:14
  • 2212
  • 1
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 11278
  • 25
Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас

Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас

  • 13 май 2026 | 23:54
  • 9418
  • 29
АЕК не се даде на ПАОК, Олимпиакос стъпи на второто място

АЕК не се даде на ПАОК, Олимпиакос стъпи на второто място

  • 13 май 2026 | 22:15
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 72881
  • 419
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 86620
  • 350
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 11278
  • 25
Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

  • 13 май 2026 | 21:32
  • 30809
  • 120
Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

  • 13 май 2026 | 21:14
  • 12903
  • 14
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 19563
  • 39