Луис Енрике: Тази титла дойде най-трудно

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике похвали вратаря Матвей Сафонов след победата с 2:0 над Ланс, която осигури на парижани титлата в Лига 1. Испанският специалист коментира представянето на руския страж, който изигра ключова роля за успеха.

„Той беше великолепен. Ланс заслужаваше по-добър резултат, но такъв е футболът“, заяви Луис Енрике след мача.

ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

„Спомням си мача за Купата на Франция, който загубихме от Париж ФК. Имахме 80% от положенията, но загубихме. Днес се защитавахме добре. Доминирахме както в атака, така и в защита. Отборът показа нагласата, необходима за победа", подчерта испанецът.

На въпрос дали е изненадан от високото ниво на Сафонов, треньорът отговори категорично: „За вас е изненадващо, но не и за мен. Винаги съм казвал, че разполагам с трима вратари от най-високо ниво. Започнахме сезона с Люка Шевалие като титуляр, а след това го сменихме. Винаги се стремим да привличаме най-добрите играчи и можем да сменим дори вратаря. Трябва да си готов за това".

Luis Enrique : « Profiter de ce moment »



Les réactions des champions de France Luis Enrique, Matvey Safonov et Dimitri Lucea après Lens - PSG (0-2) !



➡️ https://t.co/dj9qD5Bufy#RCLPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/lokNjfKIrq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026

Луис Енрике също така коментира спечелването на шампионската титла, определяйки я като най-трудната от трите, завоювани от отбора под негово ръководство.

„Да. Това е най-приятната и най-трудната от трите титли, които спечелихме. Ланс свърши фантастична работа. Гледах всеки мач, който спечелиха този сезон. Не ни беше лесно“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago