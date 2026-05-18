Ядосаният Педро Акоста: Здравето на хората е по-важно от шоуто!

Заводският пилот на КТМ Педро Акоста критикува решението на рейс директора да рестартира за трети път Гран При на Каталуня вчера, след като Алекс Маркес и Йоан Зарко записаха зрелищни падания и трябваше да бъдат откарани в болница в Барселона.

Акоста беше начело в състезанието, когато в 12 обиколка загуби мощност при ускорението между завои 9 и 10, а Маркес се удари в него с висока скорост, след което излетя от трасето и падна. Акоста се отърва невредим, а по-късно стана ясно, че Маркес има счупвания.

Tough day for everyone today. Wishing a speedy recovery to Alex and Johann 🫶#KTM #ReadyToRace #CatalanGP pic.twitter.com/Sf1c9TQca2 — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) May 17, 2026

Гран При на Каталуня: Победа за Ди Джанантонио, Огура събори Акоста в последния завой

Вторият сериозен инцидент се случи веднага след рестарта, като Йоан Зарко удари отзад Франческо Баная и също падна, но в завой №1, след което прекара много време на земята преди медицинският екип да го натовари в линейката за преглед в медицинския център на пистата и оттам да бъде откаран в болница.

Петима наказани в Барселона, Мир загуби второто място

“Най-важното нещо е, че Алекс и Йоан са добре, както и всички останали, които паднаха - коментира Акоста. - Това беше неделя, която можеше да завърши много зле.

“Това не е най-приятното усещане. Когато се случи нещо подобно като тези инциденти, е наистина ужасно да действаме така сякаш нищо не е станало и да се върнем на пистата сякаш всичко е нормално.

Алекс Маркес е със спукан шиен прешлен след зловещото падане в Барселона

“Дори и да става въпрос за пилоти от световния шампионат, които имат опит. Разбирам, че след първия червен флаг трябваше да се върнем на пистата, но след втория… Не съм съгласен, че трябва да се връщаме на пистата и да се състезаваме след два червени флага.

“След като в едно състезание са се случили две такива гадни неща, не мисля, че има голям смисъл да се връщаме на пистата. Мисля, че здравето на хората е по-важно от шоуто.”

Ди Джанантонио: Луда неделя, щастлив съм от победата

Пилотът на КТМ коментира, че повредата в мотора му, заради която Маркес го удари отзад, най-вероятно е свързана с електрониката.

“Изглежда, че проблемът беше в електрониката - заяви Акоста. - Моторът изведнъж спря, всичко спря да работи. Газта не отговаряше и аз се ударих в обтекателя. Загубата на мощност ме прати напред и докато се опитвах да си измъкна ръката и да остана на мотора, се случи най-лошото.”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages