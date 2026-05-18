  Алекс Маркес е със спукан шиен прешлен след зловещото падане в Барселона

Алекс Маркес е със спукан шиен прешлен след зловещото падане в Барселона

  • 18 май 2026 | 13:04
От отбора на Грезини Дукати съобщиха, че техният пилот Алекс Маркес е със спукан седми шиен прешлен след зловещото си падане по време на вчерашната Гран При на Каталуния в MotoGP.

Испанецът пострада тежко, след като се удари в Педро Акоста, чийто мотор намали рязко на излизането от деветия завой в 12-та обиколка на състезанието край Барселона. След това Маркес се преметна няколко пъти през зоната за сигурност, след което остана да лежи неподвижен край трасето.

Надпреварата беше спряна моментална, за да могат медиците да окажат помощ на пострадалия пилот, за чието здраве имаше сериозни притеснения. За щастие бързо беше съобщено, че Маркес е в съзнание, но подробности не бяха съобщени. Единствено от Грезини Дукати разкриха, че техният пилот ще бъде транспортиран до Университетската болница в Барселона за допълнителни прегледи.

Те са показали, че испанецът има спукан седми шиен прешлен, както и фрактура на дясната ключица, която е бил стабилизирана още снощи. Все още не знае колко ще отсъства испанецът от стартовете в MotoGP, но е много вероятно да се наложи по-дълга почивка за възстановяване от негова страна.

Снимки: Gettyimages

