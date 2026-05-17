Йоан Зарко и Алекс Маркес са в болница в Барселона

Йоан Зарко и Алекс Маркес се озоваха в Университетската болница в Барселона след паданията им в хода на Гран При на Каталуня.

Маркес падна, след като удари отзад лидера Педро Акоста, който получи повреда и Алекс не успя да го заобиколи. Това поднесе мотора му вдясно, пилотът загуби равновесие в зоната за сигурност и там мотоциклетът му започна да се премята, като едната му гума се откъсна и удари Фабио ди Джанантонио, който се отърва с болка в пръстите.

Йоан Зарко пък падна при втория рестарт, той изпусна точката си за спиране за първия завой, удари отзад Лука Марини и след това и Пеко Баная. Французинът остана да лежи в зоната за сигурност и медицинският екип имаше нужда от повече време, за да го качи в линейката. Предполага се, че Зарко е с контузия на левия крак, но това не е потвърдено от тима или от MotoGP.

