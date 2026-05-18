  Куартараро: Побиха ме тръпки когато видях Алекс да лежи на земята

Куартараро: Побиха ме тръпки когато видях Алекс да лежи на земята

  • 18 май 2026 | 16:46
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро призна, че му е било трудно да застане отново на стартовата решетка, след като е видял как Алекс Маркес лежи неподвижно на земята в резултат на жестоката си катастрофа в Гран При на Каталуния.

Пилотът на Грезини Дукати се удари в Педро Акоста, чийто мотор загуби мощност поради електрически проблем, на правата между завои 9 и 10 в 12-ия тур. Впоследствие Маркес направи няколко салта в зоната за сигурност, а след тях той остана да лежи неподвижно на земята.

Тъй като Маркес и Акоста бяха в челото на колоната, всички останали пилоти трябваше да минат покрай мястото на инцидента, прибирайки се в бокса след показването на червения флаг. А Куартараро призна, че му е било трудно да застане отново на старта, след като е видял случилото се с Маркес.

Алекс Маркес е със спукан шиен прешлен след зловещото падане в Барселона

„Не беше лесно да рестартирам, след като видях Алекс да лежи на земята. Побиха ме тръпки. След това имаше още един рестарт. Най-опасният момент е стартът и аз не го харесвам. Надявам се и пожелавам бързо възстановяване на всички контузени пилоти. Не беше лесен ден“, обясни Куартараро.

Снимки: Gettyimages

