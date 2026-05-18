Локомотив (София) 0:0 Славия

Oтборите на Локомотив (София) и Славия играят при резултат 0:0 в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига.

Локомотив (София) - Славия 0:0

Стартови състави:



Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 2. Джунейт Али, 11. Адил Тауи, 42. Никола Нейчев, 7. Спас Делев, 14. Ангел Лясков, 10. Георги Минчев, 31. Красимир Станоев, 33. Джордан Айб, 4. Садио Дембеле



Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 20. Жордан Варела, 73. Иван Минчев, 23. Борис Тодоров, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 13. Илиян Стефанов, 10. Янис Гермуш



Стадион: "Локомотив", София

Главен съдия: Валентин Железов

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов