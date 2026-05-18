Мексико Сити превръща футбола в изкуство, докато треската около Мондиала превзема столицата

Мексико Сити не чака началото на Световното първенство и вече е превърнал красивата игра в културен спектакъл с короната на Пеле и фланелката на Марадона сред 15 хиляди футболни сувенири, изложени на показ.

В музея „Янкуик“ в Изтапалапа фланелки на 90 национални отбора са сред експонатите, представени в изложбата „Album Epico“. Колекцията, безплатна за обществеността, е отворена от края на март до август 2026-а, посрещайки жителите на града и чуждестранните посетители през целия сезон на Световното първенство. По-голямата част от изложените предмети са част от колекцията на Габриел Бустаманте, който е прекарал над 40 години в събиране на експонати, свързани с професионалния футбол, пише агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Gianni Infantino estuvo esta mañana en Iztapalapa para la inauguración de la exposición “Álbum Épico” en el Museo Yancuic. pic.twitter.com/ahsHwf5VFa — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 28, 2026

Сред акцентите са короната на Пеле, футболни екипи, принадлежащи на Марадона, Дейвид Бекъм, Хорхе Кампос, Лионел Меси и Кристиано Роналдо, както и голяма колекция от фланелки на мексиканския национален отбор.

„Имаме много емблематични артефакти от историята на футбола, но мисля, че един от предметите, с които всеки иска да се снима и който не бива да се пропуска, е екипът на Пеле и короната, която му е била подарена през 1970 година тук, в Мексико“, каза кураторът на изложбата Рикардо Ривера.

Всяка стая разполага с интерактивни зони, включително видеоклипове на стари предавания, цифрови дисплеи и зони, където посетителите могат да чуят атмосферата на феновете или да накарат гласа им да ехти сякаш на стадион. На последния етаж има секция, където посетителите могат да се насладят на Световното първенство по футбол през 2026-а чрез игра - футбол на маса, игрища за тестване на уменията им и дори реплика на трофей, с който да си правят селфи.

В другия край на града в Поланко, музеят "Хумекс" предлага по-интелектуален поглед върху играта, представяйки „Футбол и изкуство: Споделена емоция“ - изложба, проследяваща различните пресечни точки между съвременното изкуство и футбола като културни, естетически и социални изрази.

Изложбата продължава до 26 юли - седмицата след финала на Световното първенство в Ню Джърси. Курирана от Гийермо Сантамарина, изложбата събира близо 100 произведения от повече от 60 художници от 13 държави, включително Мексико, САЩ, Франция, Япония и Южна Африка. Експозицията включва картини, скулптури, фотографии и видеоклипове. Дизайнът на изложбата, създаден от архитекта Маурисио Роча, трансформира пространството в преосмисляне на футболната вселена. На открития площад на музея колективът Tercerunquinto представя „Tribunas“ - композиция, построена от седалки, възстановени от стадион „Ацтека“, украсена с плакети с имената на мексикански футболисти. Произведението функционира като емоционален архив, свързващ паметта, идентичността и футболът.

Двете изложби са сред повече от 20 културни пространства, подготвящи специална програма за Световното първенство в Мексико Сити, който очаква над пет милиона туристи.

