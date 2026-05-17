Бруно Фернандеш влезе в историята, но може да направи нещо още по-голямо

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш записа 20-ата си асистенция в Премиър лийг от началото на сезона. Това се случи по време на победата с 3:2 над Нотингам Форест в двубой от предпоследния кръг на английския шампионата. Португалецът даде голово подаване на Брайън Мбемо, след което нападателят направи резултата 3:1.
По този начин Фернандеш се изравни с Тиери Анри (2002/03) и Кевин Де Бройне (2019/20) на първото място по най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига. В момента и тримата имат по 20 такива, но Бруно Фернандеш може да излезе еднолично начело, ако в последния кръг направи още едно голово подаване.
Във финалната седмица от сезона "червените дяволи" гостуват на Брайтън.
Постижението на Фернандеш има още по-сериозна тежест, като се има предвид, че неговата първа асистенция през сезона дойде едва на 19 октомври - при победата с 2:1 над Ливърпул.
