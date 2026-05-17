Съставите на Ман Юнайтед и Нотингам, Каземиро е титуляр

Манчестър Юнайтед приема Нотингам в последното си домакинство за сезона. “Червените дяволи” ще играят без напрежение, след като вече си осигуриха място в Шампионската лига за следващия сезон. Форест пък си осигури оставане в елита.

Майкъл Карик е направил три промени от мача със Съндърланд преди седмица. Каземиро се завръща сред титулярите. Това означава, че бразилецът ще има възможност да се сбогува с феновете на “Олд Трафорд”. Той ще изиграе последния си мач на този стадион, тъй като напуска клуба след края на сезона. Каземиро заменя Мейсън Маунт в стартовия състав. Диого Далот влиза на мястото на Нусаир Мазрауи, а Брайън Мбемо е титуляр на мястото на Джошуа Зиркзее.

United for one last time at home this season! 👊🔴 — Manchester United (@ManUtd) May 17, 2026

Снимки: Imago