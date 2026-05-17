Посланието на Карик към феновете на Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик изрази своята признателност за невероятната подкрепа от страна на феновете на Манчестър Юнайтед, след като „червените дяволи“ постигнаха победа с 3:2 срещу Нотингам Форест в последния мач за сезона на „Олд Трафорд“.

След пулсиращото второ полувреме, в което Бруно Фернандеш изравни рекорда за асистенции във Висшата лига, Карик говори за магията на „Олд Трафорд“ и за големите моменти, на които привържениците станаха свидетели през последните месеци.

Обръщайки се към публиката след последния съдийски сигнал, мениджърът заяви: „Какъв начин да завършим сезона у дома. Какъв мач само. Така ни харесва, трябва да си го направим трудно, трябва да е вълнуващо. Мисля, че днес играхме изключително добре, невероятно е да видя това място така. То е толкова специално, случват се магически неща. Имахме някои невероятни моменти през годините. Този сезон имахме няколко много, много големи мача, на които всички се насладихме.“

Бившият полузащитник също така похвали групата от играчи и щаба, с които разполага, след като в неделя следобед Юнайтед си осигури третото място с нови три точки.

„Искам да благодаря на играчите, трябва да кажа на всички, че това е една толкова добра група от футболисти“, добави той. „Знам, че сме тук заради футбола и представянето, но те са наистина добра група от хора и мисля, че това е важно, особено в този футболен клуб, където правим жертви един за друг и се грижим един за друг. Те отчаяно искат да се справят добре.“

„Разбира се, искам да благодаря на персонала за подкрепата, която ни оказваха през целия период. В целия клуб. Усилията и жертвите, които всеки полага, правят това място толкова специално.“

Карик не пропусна да не отдаде заслуженото и специално на Каземиро, тъй като бразилецът също се обърна към публиката при последната си поява на „Олд Трафорд“. Тайрел Маласия също напуска клуба след края на сезона, което бе потвърдено на сайта на "червените дяволи".

„Имаме играчи, които ни напускат и чиито договори изтичат“, добави мениджърът. „Каземиро очевидно беше невероятен, имаме наистина добра връзка, така че е хубаво да видим реакцията, която получава. Имаме и Тайрел, той премина през труден период с контузии, откакто е тук, но моля, покажете признателността си и към него.“

Накрая мениджърът благодари на феновете,

„И накрая, едно огромно благодаря от мен за подкрепата през този сезон. Наслаждаваме се на възходите, наслаждаваме се на паденията, подкрепяме се взаимно. Най-хубавото на това място са привържениците. Лесно е да подкрепяш и да се наслаждаваш, когато всичко е страхотно. Връзката, която почувствах от момента, в който влязох тук преди 20 години. Трудните моменти са тези, в които сме единни. Това място е невероятно, вие сте единствени по рода си и това е същността на футболния клуб, така че благодаря ви.“

„Просто искам да кажа едно огромно благодаря за сезона, невероятно е да видя това място толкова пълно. Насладете се на днешния ден, имахме някои големи моменти и големи голове на това място през последните няколко месеца, надявам се да имаме още няколко такива. Пазете се и приятно лято.“

Снимки: Imago