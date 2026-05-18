  Sportal.bg
  2. Лил
  3. Френският нападател Оливие Жиру влиза в нова роля за Световното първенство

  • 18 май 2026 | 18:02
Нападателят Оливие Жиру ще бъде консултант на BBC по време на Световното първенство по футбол през това лято, съобщиха от обществената английска телевизия.

39-годишният централен нападател, който не играе за Франция от 2024 година, ще се присъедини към екип от звездни коментатори, в който влизат испанският защитник Сесар Аспиликуета, както и бившите английски национал Алан Шиърър и Уейн Рууни.

Неостаряващият Жиру смълча “Велодром”

Договорът на Жиру с Лил приключи с края на сезона, като голмайстор №1 за "петлите" с 57 попадения в 137 мача преговаря вече няколко седмици за евентуално подновяване.

Той е шампион на Франция с Монпелие, като игра повече от десет години в Англия с екипите на Арсенал и Челси. Той бе и в американската Мейджър Лийг Сокър, където защитава цветовете на Лос Анджелис ФК.

12 дни преди финала ПСЖ обяви какъв е проблемът на Дембеле

11-те на Берое и Септември

