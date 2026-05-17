Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 16:51
  • 355
  • 0
Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Вече е сигурно, че Расмус Хойлунд ще остане в Наполи и след края на сезона. Неаполитанците, които са водени от треньора Антонио Конте, си осигуриха място в Шампионската лига през следващия сезон след днешната победа над Пиза. Това доведе до активиране на клаузата за откупуване на нападателя от Манчестър Юнайтед.

Италианският клуб ще плати още 44 милиона евро за придобиване правата на датския национал. Шест милиона евро бяха преведени през август за наемането на Хайлунд.

Наполи е много доволен от изявите на 23-годишния нападател, който е отбелязал 11 гола в Серия "А", повече от всеки друг в състава на "небесносините".

Хойлунд премина от Аталанта в Юнайтед през 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 12983
  • 15
Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12811
  • 17
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12582
  • 12
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 12110
  • 22
Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

  • 17 май 2026 | 12:21
  • 5014
  • 3
ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

  • 17 май 2026 | 11:57
  • 1019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12811
  • 17
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12582
  • 12
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 12983
  • 15
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 9699
  • 23
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 12111
  • 22
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 27274
  • 195