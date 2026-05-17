Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Вече е сигурно, че Расмус Хойлунд ще остане в Наполи и след края на сезона. Неаполитанците, които са водени от треньора Антонио Конте, си осигуриха място в Шампионската лига през следващия сезон след днешната победа над Пиза. Това доведе до активиране на клаузата за откупуване на нападателя от Манчестър Юнайтед.
Италианският клуб ще плати още 44 милиона евро за придобиване правата на датския национал. Шест милиона евро бяха преведени през август за наемането на Хайлунд.
Наполи е много доволен от изявите на 23-годишния нападател, който е отбелязал 11 гола в Серия "А", повече от всеки друг в състава на "небесносините".
Хойлунд премина от Аталанта в Юнайтед през 2023 година.
