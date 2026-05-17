Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Вече е сигурно, че Расмус Хойлунд ще остане в Наполи и след края на сезона. Неаполитанците, които са водени от треньора Антонио Конте, си осигуриха място в Шампионската лига през следващия сезон след днешната победа над Пиза. Това доведе до активиране на клаузата за откупуване на нападателя от Манчестър Юнайтед.

Италианският клуб ще плати още 44 милиона евро за придобиване правата на датския национал. Шест милиона евро бяха преведени през август за наемането на Хайлунд.

Наполи е много доволен от изявите на 23-годишния нападател, който е отбелязал 11 гола в Серия "А", повече от всеки друг в състава на "небесносините".

Хойлунд премина от Аталанта в Юнайтед през 2023 година.

🚨 Napoli trigger €44m buy clause to sign Rasmus Højlund on a permanent deal from Manchester United.



All done with UCL qualification, never in doubt as Napoli are very happy with Højlund.#MUFC receive total €50m: €44m obligation after €6m loan fee in August. pic.twitter.com/tC9abxtVFk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026

Снимки: Imago