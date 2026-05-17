Перейра: Мисля, че е крайно време за среща, на която от Премиър лийг да обяснят кога играта с ръка е нарушение

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра остана крайно недоволен от решението на Майкъл Солсбъри да признае гола на Матеус Куня, с който Манчестър Юнайтед поведе с 2:1 в днешния двубой на "Олд Трафорд". Преди попадението Брайън Мбемо явно игра с ръка и ВАР привика главния съдия да види повторение на ситуацията. Той обаче в крайна сметка призна гола, което според Перейра се оказало решаващо за загубата на неговия отбор с 2:3. Това е поредната спорна ситуация в Премиър лийг по отношение на трактовката на играта с ръка и Перейра призова за среща, на която да бъдат уточнени по-конкретни критерии. Същото важи и за ситуациите с дърпане, бутане и блокиране в наказателното поле след центрирания от статични положения.

"За мен това беше много ясна игра с ръка. Тъжно е, че голът не беше отменен. За мен това беше решението, което реши мача. В момента има много съмнения в Премиър лийг относно крайните решения на съдиите. При играта с ръка не знаем кога ще бъде отсъдена или не. При блоковете в наказателното поле след статични положения също не знаем кога има нарушение. Мисля, че е важно да се проведе среща с всички и да се опитаме да разберем правилата, решенията, защото всички мениджъри в този момент имат съмнения относно някои решения", заяви Перейра на своята пресконференция след мача на "Олд Трафорд".

Man United are back into the lead against Nottingham Forest in controversial circumstances. 😬



Despite being checked by VAR for an apparent Bryan Mbeumo handball, Matheus Cunha's goal was given. 🤯



Was it the right decision? 👀 pic.twitter.com/fkL16m1M5R — talkSPORT (@talkSPORT) May 17, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago