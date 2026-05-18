Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Хойлунд: Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което ме кара да бъда емоционален

Хойлунд: Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което ме кара да бъда емоционален

  • 18 май 2026 | 17:05
  • 576
  • 0
Хойлунд: Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което ме кара да бъда емоционален

Нападателят Расмус Хойлунд заяви, че сбогуването му с Манчестър Юнайтед го е накарало да се почувства емоционално, след като клаузата за задължително откупуване от страна на Наполи бе активирана заради класирането на италианския тим за Шампионската лига през следващия сезон. Победата с 3:0 срещу Пиза в неделя затвърди мястото на отбора в най-силния клубен турнир на Стария континент, което означава, че разписалият се вчера датчанин ще трябва да бъде закупен за 44 милиона евро.

„Този гол е символичен, защото означава две неща. Класирахме се за Шампионската лига, което значи, че заради договора ми, вече съм официално футболист на Наполи и казвам „довиждане“ на Манчестър Юнайтед. Чувството е странно, защото през последната година вече се чувствам като играч на Наполи. Начинът, по който ме подкрепяха феновете, ме накара да се чувствам у дома и да намеря увереността си отново и е нещо, за което съм благодарен. Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което също ме кара да бъда емоционален. Детската ми мечта се сбъдна, когато играх на „Олд Трафорд“ с червения екип. Така че голът днес символизира ново уверено начало, в което ще дам всичко от себе си за Наполи, както и благодарност към феновете, играчите и щаба на Манчестър Юнайтед, които сбъднаха детската ми мечта. Време е за нови мечти, така че нека ги гоним“, написа Хойлунд в профила си в Instagram,

През настоящия сезон той е отбелязал 15 гола и е направил 8 асистенции в 43 мача във всички турнири за тима от Южна Италия, който заема втората позиция в Серия "А" един кръг преди края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

  • 18 май 2026 | 16:11
  • 804
  • 1
Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

  • 18 май 2026 | 16:07
  • 1692
  • 1
"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

  • 18 май 2026 | 16:00
  • 1831
  • 22
Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

  • 18 май 2026 | 15:48
  • 779
  • 0
Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

  • 18 май 2026 | 15:34
  • 1690
  • 2
Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

  • 18 май 2026 | 15:33
  • 2989
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13913
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11239
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9615
  • 59
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4147
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 9001
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12853
  • 35