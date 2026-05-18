Хойлунд: Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което ме кара да бъда емоционален

Нападателят Расмус Хойлунд заяви, че сбогуването му с Манчестър Юнайтед го е накарало да се почувства емоционално, след като клаузата за задължително откупуване от страна на Наполи бе активирана заради класирането на италианския тим за Шампионската лига през следващия сезон. Победата с 3:0 срещу Пиза в неделя затвърди мястото на отбора в най-силния клубен турнир на Стария континент, което означава, че разписалият се вчера датчанин ще трябва да бъде закупен за 44 милиона евро.

„Този гол е символичен, защото означава две неща. Класирахме се за Шампионската лига, което значи, че заради договора ми, вече съм официално футболист на Наполи и казвам „довиждане“ на Манчестър Юнайтед. Чувството е странно, защото през последната година вече се чувствам като играч на Наполи. Начинът, по който ме подкрепяха феновете, ме накара да се чувствам у дома и да намеря увереността си отново и е нещо, за което съм благодарен. Да се сбогувам с Манчестър Юнайтед е нещо, което също ме кара да бъда емоционален. Детската ми мечта се сбъдна, когато играх на „Олд Трафорд“ с червения екип. Така че голът днес символизира ново уверено начало, в което ще дам всичко от себе си за Наполи, както и благодарност към феновете, играчите и щаба на Манчестър Юнайтед, които сбъднаха детската ми мечта. Време е за нови мечти, така че нека ги гоним“, написа Хойлунд в профила си в Instagram,

През настоящия сезон той е отбелязал 15 гола и е направил 8 асистенции в 43 мача във всички турнири за тима от Южна Италия, който заема втората позиция в Серия "А" един кръг преди края на сезона.

