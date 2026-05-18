11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

Тимовете на Добруджа и Ботев (Враца) излизат един срещу друг в мач от предпоследния кръг на групата на изпадащите на efbet Лига. Срещата в Добрич започва в 19:30 и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

ПобедаЗагубаРавенство Двубоят е много важен за домакините, които няма как да правят повече грешки, ако искат да запазят мястото си елита на родния футбол. Играчите на Ясен Петров са предпоследни с 30 точки и са на четири от спасението и на две от мястото за бараж с тим от Втора лига, където в момента е отборът на Септември.

Ботев (Враца) от своя страна доиграва сезона съвсем спокоен, като е лидер в групата с 47 точки и отдавна. Врачани имат три точки аванс пред следващия Локомотив (София) и ако победи днес, ще си подпечата първото място.

ДОБРУДЖА - БОТЕВ (ВРАЦА)

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 70. Станев, 37. Керчев, 98. Михайлов, 11. Хане, 72. Да Куня, 22. Хуртадо, 35. Ловрик, 20. Рамадан, 10. Силва, 7. Иванов

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 36. Стоев, 88. Боянов, 44. Горанов, 55. Йовичич, 8. Стоянов, 12. Юруков, 97. Найденов, 9. Генов, 20. Нтело

