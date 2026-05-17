Живко Желев: Играхме с юноши, може би не заслужавахме и да паднем

В Царево, едноименния тим на Созопол се наложи с 1:0 над гостуващия му ОФК Хасково. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Живко Желев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Играхме главно с юноши. Въпреки това играхме добре. Може би не заслужавахме и да паднем. И двата тима имахме по 1-2 добри ситуации за гол. Добре играха децата, но в завършващата фаза ни липсваше нещо. Не бяхме толкова опасни. Лошото е, че един от най-важните футболисти Христо Бойков получи контузия още в 5-ата минута. Ако не беше се случила тази травма, можехме и да сме още по-добре. Лошото е, че завършваме сезона негативно. Не говоря само за резултатите, но се създаде излишно напрежение“.