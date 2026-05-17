Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри за гостите

Севиля и Реал Мадрид играят при резултат 0:0 в мач от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. Сблъсъкът изправя два отбора в коренно различно психологическо състояние. За гостите от столицата сезонът на практика приключи в битката за върха, тъй като Барселона вече си осигури титлата, оставяйки "белия балет" на второто място с 80 точки и без трофей. За Севиля обаче залогът е огромен. Андалусийците заемат 12-а позиция с 43 точки и макар да са на 4 точки от зоната на изпадащите, те все още имат теоретичен шанс дори да се намесят в борбата за 7-ото място, което дава право на участие в евротурнирите и в момента се държи от Хетафе с 48 точки.

Реал Мадрид пристига в Севиля разтърсван от поредица скандали, които белязаха последния месец. Напрежението ескалира с физически сблъсък на тренировъчната база между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени, довел до солени глоби, а президентът Флорентино Перес наля масло в огня с остра пресконференция на 13 май, в която атакува медиите и обяви нови избори. Треньорът Алваро Арбелоа пък си размени реплики със звездата Килиан Мбапе. Очевидно младият наставник е изпуснал съблекалнята и това ще е един от последните му мачове начело на "белия балет", като на "Сантиаго Бернабеу" вече активно търсят негов заместник, който най-вероятно ще е Жозе Моуриньо.

Севиля се намира в отличен подем под ръководството на Луис Гарсия Пласа. Отборът записа три последователни победи в първенството – срещу Виляреал (3:2), Еспаньол (2:1) и Реал Сосиедад (1:0). Тези резултати помогнаха на тима да се отдалечи от опасната зона, въпреки че преди това допуснаха поражения от Осасуна и Леванте. Домашният фактор на "Рамон Санчес Писхуан" ще бъде ключов за амбициите им да спрат мадридския гранд.

Реал Мадрид показва колебливи игри в последно време, редувайки победи с разочарования. В последните си пет мача възпитаниците на Алваро Арбелоа записаха три победи (срещу Овиедо, Еспаньол и Алавес), едно равенство с Бетис и болезнена загуба с 0:2 от вечния съперник Барселона. Липсата на турнирна мотивация в първенството изглежда се отразява на концентрацията на тима, който вече мисли повече за вътрешните си проблеми, отколкото за случващото се на терена.

Статистиката е категорично в полза на МадридСевиля няма победа над този съперник в последните 14 срещи във всички турнири. По-рано този сезон Реал спечели с 2:0 на "Бернабеу" с голове на Джуд Белингам и Килиан Мбапе.

Домакините от Севиля ще бъдат без контузените Маркао и Ману Буено. В атака андалусийци залагат на нигериеца Акор Адамс и френския нападател Нийл Мопе.

В лагера на Реал Мадрид списъкът с отсъстващи е дълъг: Родриго, Арда Гюлер, Едер Милитао, Ферлан Менди и Федерико Валверде пропускат мача. Андрий Лунин също е с контузия, а Дани Себайос пак е извън групата.

Арбелоа е сменил почти целият състав от победата през седмицата над Овиедо с 2:0. Най-голямата новина е завръщането на голмайстора Килиан Мбапе сред титулярите, който заменя Гонсало Гарсия и ще си партнира с Винисиус. Джуд Белингам и Тиаго Питарч пък са предпочетени пред Франко Мастантуоно и Едуардо Камавинга. Антонио Рюдигер и Даниел Карвахал също започват от първата минута, като изцяло подменена е защитната четворка, където Дийн Хаусен и Фран Гарсия също стартират. Тибо Куртоа отново ще бъде под рамката на вратата.

Мачът започна с по-активна игра на домакините, като първо Нийл Мопе, а после и Осо тестваха с удари Тибо Куртоа.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

