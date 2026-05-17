Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Днешният ден предоставя отлично преживяване за привържениците на испанския футбол, тъй като ще се изиграе целият предпоследен кръг в Ла Лига. От 20:00 часа започват девет от всичките десет мача, сред които и този на Реал Мадрид срещу Севиля на “Рамон Санчес Писхуан”. Единствено за по-късно (22:15 часа) е оставена срещата на шампиона Барселона срещу Бетис.

Има куп неща за решаване относно изпадащите и класиращите се за евротурнирите, което е гаранция за интересна вечер. Вече са сигурни всичките пет участника на Испания в Шампионската лига - Барселона, Реал Мадрид, Виляреал, Атлетико Мадрид и Бетис.

На 99% е ясно, че и Селта ще в евротурнирите, но редица други клубове ще се борят със зъби и нокти за място в Лига Европа и Лига на конференциите. Като носител на купата на краля Реал Сосиедад има гарантирано място в Лига Европа.

На дъното единствен Овиедо вече е изпаднал, но още два отбора ще трябва да го последват, а застрашените също са няколко.

Каквото не се реши тази вечер, ще остане за разрешаване през следващия уикенд, когато ще е финалният 38-и кръг.