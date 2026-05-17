  • 17 май 2026 | 16:19
Манол Георгиев: Доиграваме сезона

Атлетик (Куклен) надви у дома Асеновец (Асеновград) с 2:1. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Манол Георгиев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Поведохме рано с дузпа, каквато имаше. И до края на първото полувреме водехме в резултата. Като цяло първата част бе равностойна, като и двата отбора създадохме още ситуации. Истината е, че домакините просто бяха по-опитният отбор. През второто полувреме стигнаха до обрата, докато ние просто доиграваме последните мачове. И в днешната среща липсваха много футболисти – Джунайт Яшар и Ерай Карадайъ се наложи да играят цял мач. На резервната скамейка бяха само юноши. Дебют в първия отбор за първенство направи резервният ни вратар Боян Илиев, тъй като Митко Костов получи контузия в коляното. Боян е роден 2008 година и мъжкият футбол е пред него“.

