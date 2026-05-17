Стефан Пенсов: Има Господ!

Секирово победи съгражданина си СФК Раковски с 1:0. Дербито е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Резултатът затвърди на „секирите“ мястото им групата и осигури изпадане за съперника им.

Стефан Пенсов, mрезидент на Секирово (Раковски) коментира коментира пред клубния сайт.

„В най-важния мач са сезона нашият отбор взе победата. Това е най-трудният ни сезон в Трета лига, включващ много, много кадрови проблеми и вътрешни раздори, дошли от доброжелатели, но в крайна сметка запазихме мястото което заслужаваме. Победата всъщност не е нещо ново за нашият отбор. Все пак над 20 години нямаме загуба от този противник, макар че тогава бяха с друго име. Искрени благодарности към всички футболисти които цял сезон бяха под какъв ли не натиск и висеше на косъм отборът ни да бъде разбит от съседски интриги, но въпреки това устояха на напрежението и точно в най-важният момент показаха, че няма нищо по-важно от отбора. Огромни благодарности към най-невероятната публика която направи страхотна хореография и задължиха отбора да спечели този мач. Браво на всички. Нека се насладим на този празник за града ни. Има Господ!“.

