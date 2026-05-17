Време е за финала в Лига 1: ПСЖ отново е шампион, но борбата е жестока в двата края на таблицата

В днешния 17-и май (неделя) се играят всичките девет мача от последния 34-и кръг на френската Лига 1. Срещите започват в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време.

Въпреки че шампионът и вицешампионът станаха ясни още в средата на седмицата, когато Пари Сен Жермен победи с 2:0 като гост Ланс в прекия спор за титлата, все още много неща и в двата края на раблицата не са ясни. Дори напротив - битката за всяка педя земя се очаква да бъде изключително оспорвана до последния съдийски сигнал, като тепърва ще стане ясно къде ще отидат квотите за трите турнира на УЕФА, както и кой тим ще оцелее и кой ще трябва да спори за мястото си в елита след допълнителен браж.

Пари Сен Жермен, който ще приключи сезон 2025/2026 с пета последователна шампионска титла, слага край на изявите си на домашна сцена със столично дерби срещу новака Париж ФК, който играе само за собствената си чест. Момчетата на Луис Енрике все пак ще искат да търсят реванш от градския си съперник, тъй като именно той им попречи за трета поредна година да вдигнат златен дубъл на родна сцена, тъй като допуснаха поражение с 0:1 в среща от 1/16 финалите в турнира за Купата на Франция през януари.