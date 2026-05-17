Лудогорец грабна титлата при 15-годишните

Лудогорец U15 завоюва шампионската титла в Елитната група на България два кръга преди края на първенството. „Орлите“ подпечатаха триумфа си след категорична победа с 4:0 над Ботев (Пловдив) в мач от 27-ия кръг, изигран в Разград.

През първото полувреме Йоан Йорданов откри резултата за Лудогорец U15. След почивката Георги Славчов увеличи преднината, Йорданов реализира второто си попадение в срещата, а Габриел Василев оформи крайното 4:0.

С успеха Лудогорец U15 събра 46 точки и си осигури шампионската титла със седем точки аванс пред втория Левски.

Шампионите завършват сезона с впечатляваща голова разлика, като имат най-много отбелязани попадения – 82, и най-малко допуснати голове – 17.

„Поздравявам момчетата за успеха. Той е плод на всички лишения през годината“, коментира старши треньорът на Лудогорец U15, Трифон Панев.