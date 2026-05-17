Кюмюрджиев: Заслужихме победата

В Царево, едноименния тим на Созопол се наложи с 1:0 над гостуващия му ОФК Хасково. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от резултата, заслужена победа за нашия отбор. Остават два кръга до края на първенството, в които ще дадем шанс на младите момчета да играят. Успехът днес не беше лек срещу солиден противник, но смятам, че го постигнахме напълно заслужено. Имахме и още ситуации да вкараме втори гол, които обаче пропуснахме“.