Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Кюмюрджиев: Заслужихме победата

Кюмюрджиев: Заслужихме победата

  • 17 май 2026 | 15:49
  • 290
  • 0
Кюмюрджиев: Заслужихме победата

В Царево, едноименния тим на Созопол се наложи с 1:0 над гостуващия му ОФК Хасково. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол надви ОФК Хасково
Созопол надви ОФК Хасково

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от резултата, заслужена победа за нашия отбор. Остават два кръга до края на първенството, в които ще дадем шанс на младите момчета да играят. Успехът днес не беше лек срещу солиден противник, но смятам, че го постигнахме напълно заслужено. Имахме и още ситуации да вкараме втори гол, които обаче пропуснахме“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

От Левски: Всеки ден е "син" празник

От Левски: Всеки ден е "син" празник

  • 17 май 2026 | 12:27
  • 1136
  • 8
Стоичков: Дара над всички! Цял свят пее Бангаранга!

Стоичков: Дара над всички! Цял свят пее Бангаранга!

  • 17 май 2026 | 11:36
  • 2019
  • 21
В Турция: Трабзонспор иска Макун

В Турция: Трабзонспор иска Макун

  • 17 май 2026 | 10:49
  • 1869
  • 4
Илия Груев с призив към Бургас: Елате на "Лазур", за да дадем вяра, надежда и подкрепа

Илия Груев с призив към Бургас: Елате на "Лазур", за да дадем вяра, надежда и подкрепа

  • 17 май 2026 | 10:40
  • 4294
  • 6
Спартак (Варна) без Грънчов за мача с Монтана

Спартак (Варна) без Грънчов за мача с Монтана

  • 17 май 2026 | 10:02
  • 764
  • 2
Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 7698
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12744
  • 17
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12517
  • 12
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 12905
  • 15
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 9592
  • 22
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 12048
  • 22
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 27228
  • 195