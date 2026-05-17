  Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

  • 17 май 2026 | 19:52
Бившият футболист и администратор на ЦСКА - Стойко Сакалиев, коментира ситуацията в червения клуб и предстоящия "Мач на Надеждата" в Бургас.

Стойко Сакалиев: Вярвам в борбата срещу онкологичните заболявания и силата на доброто
"За съжаление, тази година не беше от най-добрите за ЦСКА. Не успяхме да покажем това, което феновете очакват - постоянство, добра игра и желание за победа. Имаше моменти на приливи и отливи, което ни попречи да вземем максимума в ключовите мачове.

Това не е прилично за ЦСКА. Ако искаш да имаш модерен стадион и инфраструктура, трябва да имаш и отбор, който да отговаря на това ниво. Необходими са по-качествени футболисти, за да се върне клубът там, където му е мястото.

Относно благотворителния "Мач на Надеждата", който ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас, Саката сподели:

"Призовавам всички хора да дойдат и да подкрепят каузата. Това не е просто футболен мач - това е подкрепа за хората, които се борят с тежки заболявания. Всеки един от нас може да помогне. Градът е жаден за голям футбол. Последният път, когато стадионът беше пълен, беше преди много години. Сега имаме шанс отново да покажем, че Бургас е футболен град", заяви Сакалиев пред БНТ.

