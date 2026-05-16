  Христо Янев: Избирам да паднем днес, но да спечелим Купата в сряда

Христо Янев: Избирам да паднем днес, но да спечелим Купата в сряда

  • 16 май 2026 | 18:16
Наставникът на ЦСКА Христо Янев поздрави Левски за успеха на „сините“ с 2:0. Янев е категоричен, че тимът му трябва да мисли само за финала за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) в сряда.

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

"Трябва да бъдем реалисти и да поздравим този, който печели. Левски ни превъзхождаше физически в първите 20 минути. Вторият гол ни сломи, но това не е нещо, което трябва да е фатално за нас. Имаме си цел и ще я гоним докрай. Когато играем в такъв сгъстен цикъл, гледаме да ползваме всички футболисти. Днес излязохме в оптимален състав, но е видимо, че ритъмът е нарушен. Това е най-тежката програма на ЦСКА в последните 15 години. Ние сме в серия от мачове срещу Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948. Имаме Вечно дерби преди двата най-важни мача. Трябва да победим в сряда и да играем в Европа. Трябва да се възстановим максимално и да сме концентрирани. Ако трябва да избирам да паднем днес и да спечелим в сряда, избирам този вариант“.

