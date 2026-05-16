Запалиха червена димка в сектор А

Червена димка беше запалена в сектор А секунди преди гола на Хуан Переа, с който Левски поведе на ЦСКА. Димът покри централната трибуна на Националния стадион, където са разположени привърженици на "сините".

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Припомняме, че преди дербито полицията намери много пиротехически изделия, които бяха иззети. Димката, която се намираше в шахтата зад пресложите на стадион "Васил Левски", беше запалена дистанционно от "армейските" запалянковци.