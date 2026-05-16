Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

Малко преди старта на последното дерби за сезона между Левски и ЦСКА полицията намери устройство в пресложата на “Васил Левски”. Както е ясно по-рано днес беше постъпил сигнал за бомба на стадиона, като според него тя е била в Сектор А на Вход 2.

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

В крайна сметка от полицията отрекоха да има бомба, но след проверка е било намерено устройство в пресложата. Органите на реда отказаха да внесат яснота какво е то.

Дербито между Левски и ЦСКА стартира в 16:00 часа и е последното за сезона в efbet Лига.