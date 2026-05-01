  3. Стойко Сакалиев: Вярвам в борбата срещу онкологичните заболявания и силата на доброто

  • 1 май 2026 | 10:17
Бившият футболист на ЦСКА – Стойко Сакалиев, отправи призив към бургаската публика и феновете на футбола в България да напълнят стадион „Лазур“ за „Мача на Надеждата, организиран от Фондация „Стилиян Петров“.

"Здравейте, казвам се Стойко Сакалиев. За мен е чест да подкрепя "Мача на Надеждата", защото вярвам в борбата срещу онкологичните заболявания и силата на доброто. Нека напълним стадион "Лазур" и покажем, че заедно можем много повече. Купете своя билет и станете част от тази кауза! Очаквам ви на 6 юни в град Бургас за "Мача на надеждата"! Елате и бъдете част от нещо наистина значимо!".

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев
Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Преди време семейството на Стойко Сакалиев срещна голяма подкрепа след новината, че дъщерята на бившия футболист е болна от рак. След битка с коварната болест Сакалиев обяви, че неговата дъщеричка Любомира е изписана от Кралската болница в Англия напълно здрава.

Още от БГ Футбол

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

