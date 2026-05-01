Стойко Сакалиев: Вярвам в борбата срещу онкологичните заболявания и силата на доброто

Бившият футболист на ЦСКА – Стойко Сакалиев, отправи призив към бургаската публика и феновете на футбола в България да напълнят стадион „Лазур“ за „Мача на Надеждата, организиран от Фондация „Стилиян Петров“.

"Здравейте, казвам се Стойко Сакалиев. За мен е чест да подкрепя "Мача на Надеждата", защото вярвам в борбата срещу онкологичните заболявания и силата на доброто. Нека напълним стадион "Лазур" и покажем, че заедно можем много повече. Купете своя билет и станете част от тази кауза! Очаквам ви на 6 юни в град Бургас за "Мача на надеждата"! Елате и бъдете част от нещо наистина значимо!".

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Преди време семейството на Стойко Сакалиев срещна голяма подкрепа след новината, че дъщерята на бившия футболист е болна от рак. След битка с коварната болест Сакалиев обяви, че неговата дъщеричка Любомира е изписана от Кралската болница в Англия напълно здрава.