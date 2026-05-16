Бивш старши треньор на ЦСКА изпадна в Хърватия

Воденият от Томислав Стипич Вуковар официално изпадна от хърватския елит. Това се случи след домакинското поражение от Вараждин с 0:2. През първото полувреме два гола за водения от бившия треньор на ЦСКА тим бяха отменени. Те бяха дело на Ловро Бановец, но и при двете с намесата на ВАР беше отсъдена игра с ръка.

В добавеното време на първата част Давид Пуцлин даде аванс на Вараждин. Вторият гол отбеляза Стипе Юрич в третата минута на добавеното време на мача. Стипич пое Вуковар на 18 март и след неговото пристигане резултатите на отбора се подобриха. Това обаче не беше достатъчно, за да се спаси отборът от изпадане.