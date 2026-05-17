Голямата битка за Шампионската лига в Серия "А" започна: Рома в момента е на третото място

Предпоследният кръг на Серия "А" започна по необичаен начин - с пет мача от 13:00 часа българско време. Те представляват особен интерес, защото в тях са замесени отборите, водещи люта битка за местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Шампионът Интер отдавна си гарантира това право. В момента от всички претенденти най-близо до заветната цел е миналогодишният първенец Наполи, който заема втората позиция с две точки преднина през Ювентус. "Партенопеите" гостуват на вече изпадналия отбор на Пиза. "Бианконерите" имат точка преднина пред Милан и Рома и ще трябва да пазят това предимство в домакинството си срещу Фиорентина. Милан ще се опита да прекъсне лошата си серия в гостуването си на Дженоа. На пейката на гостите е българският талант Валери Владимиров.

Рома приема Лацио на "Олимпико" в дерби, което предизвика много напрежение още преди началото му, като причината за това бе началният час на двубоя.

Комо изостава на две точки от Милан и Рома и в момента заема шестата позиция. Тимът на Сеск Фабрегас ще се опита да победи Парма у дома и ще се надява на грешни стъпки на отборите пред себе си.

СЛЕДЕТЕ ТУК ВСИЧКО ПО-ИНТЕРЕСНО ОТ НАПРЕГНАТИТЕ МАЧОВЕ ОТ СЕРИЯ А, КОИТО СТАРТИРАТ В 13:00 ЧАС

Следвай ни:

Снимки: Imago