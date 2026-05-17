  17 май 2026 | 15:15
Комо си свърши работата и запази надежди за ШЛ

Комо спечели домакинството си на Парма с 1:0 и запази надежди за класиране в Шампионската лига. Единственото попадение в мача реализира Алберто Морено в 58-ата минута. След развитието на днешните мачове тимът на Сеск Фабрегас е пети, а Милан и Рома имат две точки повече преди последния кръг в Серия А.

Комо доминираше през целия мач и резултатът не отразява превъзходството, което имаше в последния си домакински мач за сезона. През първото полувреме тимът владееше топката в големи периоди, но имаше проблеми да преодолее сгъстената защита на гостите. Домакините изпълниха поредица от ъглови удари, а Дувикас удари греда малко преди почивката.

През втората част тимът на Фабрегас увеличи натиска. Зион Сузуки направи страхотно двойно спасяване, а след това Мартин Батурина удари греда след изпълнение от пряк свободен удар. Комо стигна до гол в 58-ата минута, когато резервата Хесус Родригес проби отляво и намери Морено, който се разписа. Феновете на домакините се притесниха в 74-ата минута, тъй като Парма изравни, но попадението бе отменено поради засада.Малко преди края резервата Алваро Мората бе близо до гол, но Сузуки направи ново спасяване.

Снимки: Imago

