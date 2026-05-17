Манчини собственоръчно повали Лацио в дербито на Рим и приближи Рома до Шампионската лига

Рома направи много сериозна крачка към участие в Шампионската лига през следващата година, след като в предпоследния кръг на Серия "А" надделя с 2:0 над Лацио в дербито на Рим. И двата гола за "вълците" отбеляза месният герой Джанлука Манчини, който се разписа по идентичен начин в двете полувреме. Големите столични съперници завършиха в числено намелен състав, след като през второто полувреме си спретнаха сериозно меле, което завърши с червени картони за Ровела и Уесли. С този успех Рома се изкачи до четвъртото място, а Лацио е девети и без успех в последните вече пет издание на дербито.

В дните преди дербито се създаде голямо напрежение относно началния му час. Серия "А" го насрочи първоначално за 13:30, за да се избегнат нощни сблъсъци между ултрасите, както и за да няма препокриване с финала на “Мастърс” турнира по тенис във “Форо Италико”. Впоследствие обаче префектът на Рим излезе със заповед Дерби дела Капитале да бъде отложено за понеделник с начален час 21:45 българско време. След това часът бе сменен за 13:00 в неделя. Наставникът на Лацио Маурицио Сари дори заплаши, че няма да бъде на скамейката, ако мачът е в неделя на обяд. В крайна сметка началният част остана такъв, а Сари все пак бе на пейката.

SIAMO ROMANI, FIGLI DELLA LUPA CAPITOLINA



La coreografia esposta dai tifosi giallorossi in Tribuna Tevere e in Curva Sud in occasione del Derby della Capitale

На трибуните феновете на Рома направиха страхотна хореография в два от секторите на "Олимпико", докато този, предназначен за феновете на Лацио остана празен заради бойкота срещу ръководството.

Лацио, който загуби преди няколко дни финала за Купата на Италия срещу Рома, нямаше за какво да играе, освен за честта и за това да се опита да спре градския си съперник за участие в Шампионската лига.

Пауло Дибала и Донийл Мален започнаха като титуляри за домакините, но Матиас Соуле остана на пейката за началото. Пелегрини и Довбик се завърнаха в групата. Маруцио Сари бе принуден да заложи на вратата на Алесио Фурлането, който дебютира. Оливер Провстгаард също започна в отсъствието на наказания Романьоли.

Първото полувреме се развиваше сравнително равностойно. "Вълците" разчитаха предимно на статични положения и центрирания, докато "орлите" организираха няколко добри контраатаки.

Още в деветата минута Нуно Тавареш можеше да си отбележи автогол, след като засече към собствената си врата топката след центриране от свободен удар на Пизили. Фурлането обаче успя да реагира добре и спаси.

В 29-ата минута Диа прати топката във вратата на Свилар, но отбраната на Рома бе сигурна, че той е в положение на засада. Това наистина бе така и попадението незабавно бе отменено.

В 33-тата минута Гила и Нослин едновременно атакуваха топката след центриране от корнер, но тя премина встрани от целта. Малко след това Нослин се откъсна отляво и стреля опасно по диагонала, ударът му премина покрай далечната греда.

Рома нанесе соя удар в 40-ата минута, когато Пизили центрира добре от корнер, а Джанлука Манчини се извиси и прати топката във вратата на Фурлането за 1:0.

В 44-тата Ермосо стреля много опасно от въздуха, но топката е оплете от външната страна на мрежата.

През първата част Гасперини трябваше да прави и една принудителна промяна, след като Ндика получи контузия и бе заменен от Ренш. За началото на втората част пък в игра влезе Ел Шаарауи, който замени Пизили.

Лацио се опита да започне малко по-активно втората част и Тавареш и Канчелири нанесоха удари, които обаче не донесоха опасност за Свилар.

В 63-тата минута Мален получи първи шанс след комбинация с Дибала, но Фурлането се справи добре и изби. Третият вратар на Лацио реагира още по-добре две минути по-късно, когато Дибала стреля много добре от фал, но Фурлането изби над гредата. При последвалия корнер обаче Рома удвои аванса си по абсолютно същия начин, както и при първия гол. Манчини се извиси и засече с глава центрирането на Дибала за 2:0.

В 71-вата минута нервите взеха връх и двата отбори си спретнаха меле в близост до наказателното поле на Рома. Всичко приключи с червени картони за Ровела и Уесли.

До края Рома имаше тотално надмощие и можеше да направи победата си по-изразителна, но удар на Довбик срещна гредата, а в добавеното време и Ел Шараауи пропусна чудесна възможност.

Снимки: Gettyimages